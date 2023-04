O Instituto de metereologia luxemburguês (Meteolux) colocou o país em alerta amarelo até às 22h00.

Previsões

Alerta de tempestade para o Luxemburgo esta tarde

Alerta de tempestade para o Luxemburgo esta tarde

Redação

A MeteoLux colocou todo o país sob um alerta amarelo das 15h às 22h: fortes chuvas podem cair sobre o país nas próximas horas. A MeteoLux avisa que massas de ar instáveis e húmidas vindas de França atravessarão o país e poderão causar trovoadas "moderadas" mas com "chuvas fortes que poderão dar acumulações de 6 a 15 l/m² em pouco tempo e rajadas até 70 km/h".



Tempo deverá melhorar na segunda-feira

O tempo deverá melhorar na segunda-feira com muitas nuvens mas menos chuvas fortes. Prevê-se o regresso do sol na terça-feira à tarde que deverá continuar na quarta-feira e na quinta-feira. O mercúrio atingirá os 9°C na segunda e 11°C na terça-feira. Mas terça-feira à noite as temperaturas deverão chegar a menos de 0°C : MeteoLux prevê até -2°C. A partir de sexta-feira, o tempo será mais ameno (até 17°C), mas com chuva de manhã e céu limpo à tarde.

