Alerta. Atenção à neve e às inundações

Além da subida do nível da água dos rios, o Meteolux alerta para a queda de neve já este domingo.

Com dois alertas em vigor, o Meteolux não prevê um fim-de-semana calmo no que à meteorologia diz respeito. Se nos últimos dias o rio Mosela transbordou, os próximos dois dias não deverão contribuir para uma descida do nível do rio.

Em Wasserbillig, Remich e Schengen a situação é mais preocupante, com as águas a subir ao nível do cais. Assim, o Meteolux adverte para o risco de novas inundações, num alerta que só termina às 23h59 deste domingo.

O Serviço de Previsão de Cheias (SPC) da Administração da Gestão da Água entrou na fase de pré-alerta. Isto significa um "risco de pequenas inundações, não causando danos significativos, mas exigindo uma vigilância especial no caso de atividades sazonais e/ou expostas".

As bacias de Sûre, Alzette e do Chiers também estão em observação.

Mais neve

Além disto, Météolux prevê queda de neve este domingo, especialmente durante a manhã. De acordo com os meteorologistas do país, o nevão vai ser "leve a moderado", com acumulações de 1 a 2 cm.

Antes do amanhecer, todos os cuidados são poucos com uma eventual chuva gelada e a acumulação de gelo nas estradas e passeios.

