O Luxemburgo está sob alerta amarelo devido às previsões de vento forte, e a tempestade já fez estragos. Há casos de ramos caídos na estrada. Um autocarro embateu numa árvore caída na estrada.

Alerta amarelo: vento já provocou queda de árvores e parou trânsito

O Luxemburgo está sob alerta amarelo devido às previsões de vento forte, e a tempestade já fez estragos. Há casos de ramos caídos na estrada. Um autocarro embateu numa árvore caída na estrada.

O Luxemburgo está sob alerta amarelo por causa de vento forte, e a tempestade já fez estragos. Uma árvore caiu numa estrada em Bour, provocando um acidente com um autocarro, que terá embatido no tronco caído na via, segundo a Polícia. A estrada foi cortada e há filas de trânsito nos dois sentidos.



Na zona de Mersch, a situação está complicada. Vários ouvintes da Rádio Latina dão conta de ramos caídos na estrada, que estão a dificultar a circulação. É o caso também na N7, na saída para Hosingen, em direção a Marnach, e em Rolingergrund, na capital, perto da zona onde fica a Villeroy & Boch, segundo o alerta da Polícia.



O instituto Meteolux emitiu esta manhã um aviso de alerta amarelo, apontando para rajadas que podem chegar aos 80 km/h.

O alerta entrou em vigor às duas da tarde e termina esta noite às 22h.