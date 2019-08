No lado francês, o tornado também destruiu telhados. No Luxemburgo o vento forte vai continuar. Guarde todos os objetos espalhados pelo jardim ou pátio.

Alerta amarelo: Rajadas de vento de 70 km/hora até às 18 horas

No lado francês, o tornado também destruiu telhados. No Luxemburgo o vento forte vai continuar. Guarde todos os objetos espalhados pelo jardim ou pátio.

Após o tornado devastador, as rajadas de vento forte vão continuar a assolar o Grão- Ducado durante o dia de hoje.

O Meteolux colocou o país sob alerta amarelo este sábado porque segundo as previsões são esperados ventos fortes com rajadas até 70 km/hora.

Por isso, para quem está a programar viajar, a estação meteorológica do Grão-Ducado aconselha os habitantes a guardar dentro de casa todos os objetos que estejam no seu quintal ou jardim e que possam voar com as rajadas de vento. Para evitar riscos desnecessários.

Estragos na fronteira francesa

O tornado que devastou Bascharage e Petange deixando 100 casas destruídas e 19 pessoas feridas também chegou à fronteira francesa, sobretudo a Meurthe-et-Moselle, em França.

Rajadas de vento de mais de 150 km/hora arrancaram dois telhados e deixaram estragos em muitos outros Longwy, Herserange e Saulnes, segundo o jornal Républicain Lorrain.

Cerca de 60 bombeiros estiveram envolvidos nas operações de salvamento e coordenação de pessoas neste lado francês.