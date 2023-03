Há dois alertas amarelos em vigor, para neve e chuva.

Meteorologia

Alerta amarelo prolongado. Camadas de neve poderão atingir os 10 centímetros

Susy MARTINS Há dois alertas amarelos em vigor, para neve e chuva.

O instituto nacional de meteorologia, o Meteolux, prolongou o alerta amarelo para esta quarta-feira devido à queda de neve.

O aviso, que deveria terminar às 8h da manhã, foi prolongado até às 11h desta quarta-feira e abrange todo o território nacional.

De acordo com o Meteolux, a queda de neve será mais intensa na região norte, onde os flocos brancos poderão formar camadas que ultrapassam os dez centímetros.

Nas zonas com menos de 400 metros de altitude, prevê-se camadas de um a três centímetros de espessura, enquanto nos pontos mais altos, acima dos 400 metros, a neve poderá cair com mais intensidade, formando um manto branco de quatro a dez centímetros.



Ao mesmo tempo, o Meteolux lançou ainda outro aviso amarelo devido à chuva que vigora desde a meia-noite desta quarta-feira até às 3h da quinta-feira. De acordo com o instituto, o volume de precipitação pode atingir entre os 25 a 40 l/m² em 24 horas, especialmente no oeste e norte do país.

Quanto a temperaturas esta quarta-feira, as máximas poderão chegar aos 10 graus e a mínima prevista é de -1.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.