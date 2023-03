O país vai ser assolado por rajadas de vento que podem atingir os 85 km/h. Mas as temperaturas máximas vão subir aos 14ºC.

Meteorologia

Alerta amarelo para vento forte na segunda-feira

Redação O país vai ser assolado por rajadas de vento que podem atingir os 85 km/h. Mas as temperaturas máximas vão subir aos 14ºC.

O dia de segunda-feira vai ser marcado por fortes rajadas de vento, o que levou o Meteolux a emitir um alerta amarelo para ventos fortes em todo o país, entre as 07h00 da manhã e as 16h59 da tarde.

Segundo as previsões, as rajadas devem atingir entre os 65 km/h e os 85 km/h, pelo que a população deve ter cuidados redobrados.

As rajadas de vento podem ser acompanhadas de períodos de chuva, indica o Instituto Meteorologia (Meteolux).



Contudo, e apesar da ventania e tempo chuvoso, as temperaturas vão subir na segunda-feira, com as máximas a poderem chegar aos 14ºC, e as mínimas a situarem-se nos 6ºC.

Ainda este domingo, o Meteolux avisa para o perigo de estradas escorregadias, devido à formação de gelo. A partir do meio-dia, o céu ficará entre nublado e muito nublado e a noite será de chuva e ventosa.

