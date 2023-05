Esta tarde não saia sem chapéu de chuva pois os aguaceiros serão intensos e haverá trovoadas acompanhadas de granizo.

Meteorologia

Alerta amarelo para trovoadas esta tarde

Redação

A tarde de domingo será marcada por tempo nublado e chuva, apesar do calor. O Instituo de Meteorologia coloca o Luxemburgo sob alerta amarelo devido ao mau tempo que vai chegar a partir das 14h00.

Se não fosse a chuva era uma tarde de primavera com temperaturas máximas a situarem-se entre os 18 e 20 graus celsius. Mas, a previsão é de aguaceiros intensos e de trovoadas acompanhadas de granizo em alguns locais. Durante a noite, o risco de aguaceiros vai diminuir, mas haverá nevoeiro nalgumas localidades.

Amanhã, o tempo estará encoberto mas continuará agradável com as temperaturas máximas entre os 17 e 19 graus celsius e as mínimas entre 10 e 12 graus. Contudo, pode haver alguns aguaceiros. Na terça-feira já é esperada mais chuva e uma baixa ligeira de temperatura. Até sexta-feira, o sol vai aparecendo e a chuva pouca também, de quando em quando.

