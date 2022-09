A vigilância é portanto ainda necessária até pelo menos às 20 horas, quando termina o alerta amarelo emitido pelo Meteolux.

Metereologia

Alerta amarelo para trovoadas até às 20:00

Redação

O Luxemburgo está a viver uma tempestade este sábado, causando fortes chuvas, por vezes muito localizadas. A MeteoLux colocou o país em alerta amarelo devido a esta perturbação, pois uma forte tempestade atravessou o país no meio do dia, tornando as estradas particularmente escorregadias. Em alguns lugares, o nível da água subiu particularmente rapidamente.

Em alguns lugares, o nível da água subiu muito rapidamente, e algumas estradas foram cobertas com tampas de esgoto, o que levou a um acidente na auto-estrada A4 por volta das 14h30, perto de Esch-sur-Alzette.

No total, três carros estiveram envolvidos neste acidente. A vigilância é portanto ainda necessária até pelo menos às 20 horas, quando termina o alerta amarelo emitido pelo Meteolux.

