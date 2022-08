O alerta está em vigor esta terça e quarta-feira.

Meteorologia

Alerta amarelo para o sul do Grão-Ducado

Os termómetros continuam elevados no Grão-Ducado, com a previsão de uma semana quente.

O Meteolux colocou o sul do país em alerta amarelo entre as 13h e as 19h desta terça e quarta-feira devido às temperaturas elevadas. Os termómetros deverão situar-se entre os 30 e os 32 graus nos dois dias.

Oito conselhos para suportar o calor que aí vem Os conselhos do Ministério da Saúde e do Meteolux.

As temperaturas elevadas deverão manter-se ao longo de toda a semana, a rondar entre os 28 e os 31 graus. Segundo o Meteolux, no domingo os termómetros poderão mesmo subir aos 33.

Não há ainda previsão de queda de chuva para os próximos dias.

