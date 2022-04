Fortes ventos e rajadas podem chegar aos 90 km/h durante a noite de quinta-feira.

Meteorologia

Alerta amarelo no Luxemburgo. Ventos fortes esta noite, chuva sem tréguas na sexta-feira

O Luxemburgo está em alerta amarelo nesta quinta-feira à noite e na sexta-feira devido à previsão de "ventos" e "chuva" fortes.

O alerta amarelo, em vigor até quinta-feira, às 23h, foi renovado sexta-feira pela Météolux, das 6h às 18h. Fortes ventos e rajadas podem chegar aos 90 km/h durante a noite de quinta-feira.

Conselhos para se proteger do vento forte O Luxemburgo está em alerta amarelo de vento durante toda esta quinta-feira. Relembre alguns conselhos do Meteolux para lidar com o mau tempo.

Na sexta-feira, esperam-se chuvas fortes para o sul do país. Será, portanto, necessário estar particularmente vigilante nas estradas e na prática de desportos relacionados com as condições meteorológicas.

As temperaturas também vão cair alguns graus a partir de sexta-feira: entre 2 e 4 graus de manhã e entre 5 e 7 graus à tarde. Acima dos 500 metros, espera-se que "os flocos de neve podem até misturar-se com a precipitação", escrevem os meteorologistas.

Na sexta-feira à noite há risco de queda de neve em muitas zonas do país.





