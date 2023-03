As previsões de rajadas fortes de vento levaram o Meteolux a prolongar o alerta.

Meteorologia

Alerta amarelo mantém-se esta terça-feira

Redação As previsões de rajadas fortes de vento levaram o Meteolux a prolongar o alerta.

O Luxemburgo volta a estar esta terça-feira sob aviso amarelo devido a ventos fortes. O alerta vigor entre as 9h e as 17h, com rajadas entre os 65 e os 75 km/hora.

O Meteolux, que manteve todo o território sob este aviso, alerta para o risco de queda de obstáculos nas estradas.

O aviso amarelo é o segundo em gravidade numa escola de quatro cores, em que verde significa ausência de perigo e vermelho representa perigo extremo.

Amanhã, quarta-feira, o país regressa ao verde, mas a melhoria das condições meteorológicas é acompanhada por uma descida das temperaturas, cujas mínimas deverão atingir valores negativos, entre os -1ºC e os -3ºC.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.