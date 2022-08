Prepare-se para uma tarde quente esta quinta-feira. Meteolux colocou todo o Luxemburgo em alerta amarelo.

Alerta amarelo. Hoje é o dia mais quente da semana

Esta quinta-feira os termómetros voltam a subir com as máximas a atingir os 33 graus na Moselle, e a situarem-se entre os 30 e 32 graus no restante país. De acordo com as previsões, este será o dia mais quente da semana.

O calor será mais intenso durante a tarde com o MeteoLux a ativar o alerta amarelo para todo o país, entre as 13h e as 20h desta quinta. O aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro e significa "perigo potencial".

Durante a tarde deverá beber muita água, evitar expor-se ao sol e procurar locais com sombra.

A partir de sexta-feira regressam os dias mais frescos. As previsões para este dia apontam para uma descida das temperaturas, com as máximas a oscilarem-se entre os 24 e 26 graus, permanecendo neste intervalo durante o fim de semana.

Ainda segundo o instituto de meteorologia luxemburguês, não está prevista queda da chuva para os próximos dias.

