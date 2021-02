Nesta quarta-feira as rajadas de vento podem chegar aos 90km/hora e há risco de cheias e inundações sobretudo no sul do País, avisa o Meteolux.

Alerta amarelo. Dia de temporal no Luxemburgo esta quarta-feira

Paula SANTOS FERREIRA Nesta quarta-feira as rajadas de vento podem chegar aos 90km/hora e há risco de cheias e inundações sobretudo no sul do País, avisa o Meteolux.

Chuvas intensas, possibilidade de trovoadas, ventos fortes, cheias e inundações. Este é o cenário previsto para o dia de amanhã, quarta-feira no Luxemburgo, de acordo com o Instituto de Meteorologia do Grão-Ducado (MeteoLux).

O alerta amarelo para estas condições atmosféricas adversas está já lançado desde o meio-dia prolongando-se até à meia-noite de quarta-feira.

O MeteoLux avisa para o perigo de rajadas de vento entre os 65km/hora e os 80 km/hora que poderão chegar aos 90 km/hora em caso de coincidir "com uma trovoada isolada".

Há ainda o risco de inundações no sul do País, indica o instituto meteorologia que alerta os condutores para uma maior precaução nas estradas devido aos riscos de aquaplaning devido ao temporal.

