Alerta amarelo de vento forte para este domingo no Luxemburgo

Esperam-se fortes rajadas de vento no domingo à tarde. A MeteoLux emitiu um alerta amarelo para todo o país. Enquanto o sul da França está actualmente a ser varrido por uma tempestade, espera-se também que o Luxemburgo sofra algumas rajadas de vento no domingo à tarde, mas com menor intensidade.

A MeteoLux acaba de emitir um alerta amarelo, com ventos de até 75 km/h das 13 às 20 horas. Vai ser um dia chuvoso de manhã até à noite.

Quanto ao próprio Natal, a previsão do tempo será bastante instável. Segunda-feira 23 o céu estará "muito nublado", enquanto o dia 24 será "nublado" depois de ocorrer "chuva moderada no início do dia". Para 25 de dezembro, esperam-se aguaceiros. As temperaturas vão descer muito gradualmente ao longo da semana. Embora se prevejam 7 graus para segunda-feira, os termómetros podem chegar aos 0 graus na quinta-feira 26.