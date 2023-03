Há um segundo alerta de vento também para terça-feira.

Alerta amarelo de vento e trovoada para esta segunda-feira

Catarina OSÓRIO

O Meteolux emitiu um novo alerta amarelo - de trovoada - para esta segunda-feira, a par com o aviso de vento forte.

O alerta de trovoada vai vigorar entre as 13h e as 19h em todo o país, com a possibilidade de queda de granizo, chuva forte e rajadas até 85 km/hora.

Já o aviso de vento forte para todo o território vigora entre as 10h e as 19h, com rajadas que poderão chegar aos 85 km/hora.

Na terça-feira o alerta amarelo de vento repete-se entre as 9h e as 17h, com rajadas entre os 65 e os 75 km/hora. O instituto alerta ainda para o risco de queda de obstáculos nas estradas.

O aviso amarelo é o segundo em gravidade numa escola de quatro cores, em que verde significa ausência de perigo e vermelho representa perigo extremo.

Termómetros sobem no final da semana

O tempo vai permanecer chuvoso e cinzento no início desta semana, ainda que com algumas abertas durante a tarde. Mas a chuva deverá regressar à noite.

O tempo melhora a partir de quarta-feira, com os termómetros a subir no fim de semana.

Esta segunda-feira as máximas poderão chegar aos 11 graus e as mínimas esperadas são de 4 graus. Na sexta-feira, as temperaturas poderão subir aos 16 graus de máxima.

