A neve vai cair com maior intensidade em todo o país ao final desta sexta-feira. O mesmo cenário vai repetir-se sábado, dia em que também foi emitido um alerta.

Meteorologia

Alerta amarelo de neve a partir das 18 horas

Nesta noite de sexta-feira o frio vai intensificar-se com os termómetros a descerem para graus negativos, entre -3 graus e -1 graus, segundo o Meteolux.

A descida da temperatura vem acompanhada da continuação de queda de neve por todo o Luxemburgo, e a partir das 18h00 de sexta-feira o país entra em alerta amarelo, que se prolonga até às 05h00 da madrugada. Os automobilistas devem conduzir com atenção, uma vez que o piso estará escorregadio. Segundo o Meteolux pode ainda haver acumulações de neve até dois centímetros no solo.

No final do dia de amanhã, sábado, a neve vai voltar a cair com mais intensidade, pelo que estará ativo o mesmo alerta também a partir das 18h00. Os termómetros vão continuar a rondar os valores negativos com a temperatura máxima entre 1 e -1 graus celsius e as mínimas nos -3 graus.





