A chuva deverá abrandar a partir de terça-feira à tarde, com a previsão de queda de neve entre terça e quinta-feira.

Meteorologia

Alerta amarelo de cheias estendido até terça-feira de manhã

Catarina OSÓRIO A chuva deverá abrandar a partir de terça-feira à tarde, com a previsão de queda de neve entre terça e quinta-feira.

O Meteolux estendeu o alerta amarelo de cheias para o Grão-Ducado até às 10h de terça-feira. O alerta de inundações é válido para todo o território luxemburguês.

O amarelo é o segundo aviso numa escala de quatro cores que vai desde verde (ausência de perigo) a vermelho (perigo extremo).

A informação atualizada sobre a subida do nível das águas no Grão-Ducado pode ser acompanhada em Inondations.lu.

A chuva deverá abrandar a partir de terça-feira à tarde, com a previsão de queda de neve entre terça e quinta-feira.

Segundo as previsões do Meteolux, os termómetros voltam a baixar nos próximos dias, com mínimas negativas entre esta terça-feira e o fim de semana, que podem chegar aos -6 graus no sábado.

As máximas deverão rondar os 3 graus na terça e quarta-feira, baixando para os cerca de 2 graus nos dias seguintes.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.