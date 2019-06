Termómetros podem atingir os 31 graus este domingo.

Alerta amarelo de calor para o sul do Luxemburgo

Termómetros podem atingir os 31 graus no Luxemburgo este domingo.

O instituto de meteorologia luxemburguês, Meteolux, colocou este domingo o sul do Luxemburgo em alerta amarelo devido ao calor. Segundo o organismo, as temperaturas máximas deverão rondar entre os 29 e 31 graus durante a tarde deste domingo nesta zona do país. Mas, mesmo as previsões gerais apontam para um domingo quente em todo o Grão-Ducado com as máximas a chegarem aos 30 graus.

As temperaturas elevadas deste fim de semana e que estão também previstas para os próximos dias, embora com descida das máximas, têm origem num anticiclone na Polónia que está a gerar massas de ar quente e seco.

Após a tarde de calor prevista para hoje, as temperaturas descem para os 16-18 graus à noite. Para segunda-feira está prevista uma máxima de 27 graus mas o resto da semana já será mais fresco, começando os termómetros gradualmente a baixar. Na terça-feira está prevista alguma trovoada e máximas de 25. Já na quarta, as tempertauras não deverão ir além dos 22 graus descendo novamente para os 19 na sexta-feira.

No boletim diário enviado às redações, o Meteolux alerta ainda para a existência de níveis de ozono acima do normal em todo o país em consequência do calor intenso dos últimos dois dias. Pelo que colocou o território luxemburguês em vigilância amarela entre as 12 e as 00:00 deste domingo.

Apesar de em quantidades normais este gás ser benéfico - nomeadamente limitando a quantidade de radiação solar UV que atinge a superfície terrestre - quando concentrado na camada mais baixa da atmosfera pode ter um efeitos nocivo nos humanos. Alguns efeitos secundários incluem dificuldades respiratórias, irritação nos olhos, nariz e garganta, ou ainda tosse e dores de cabeça.

