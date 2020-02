As rajadas de vento podem atingir os 80 km/h, este domingo.

Alerta Amarelo. Cuidado com o vento forte

As rajadas de vento podem atingir os 80 km/h, este domingo.

O alerta amarelo do Meteolux vai estar em vigor até às 22h deste domingo. Com as rajadas a atingir os 80 km/h, o vento forte vai soprar em todo o país.

Embora a situação não seja sequer parecida com a das tempestades de há duas semanas, as autoridades desaconselham todas as atividades ao livre.

Mesmo em casa, limpar jardins ou terraços está fora de questão por razões de segurança. A estação meteorológica também prevê chuva para este último dia da semana. Os chuviscos da manhã, vai agravar-se durante a tarde e noite.

Até terça-feira a chuva não deve parar de cair, com os termómetros a variar entre os 11° e os 5°C de mínima. Há flocos de neve previstos a partir de quarta-feira. Com o aproximar da primavera, o inverno mais rigoroso deverá atingir todo o país.