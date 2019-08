Aproveite o calor, pois domingo, as temperaturas vão baixar 10 graus, ou seja, as máximas caem para 22 graus!

Alerta amarelo: Amanhã as máximas chegam aos 32 graus

Aproveite o calor, pois domingo, as temperaturas vão baixar 10 graus, ou seja, as máximas caem para 22 graus!

Amanhã, sábado, o Meteolux prevê mais um dia muito quente para o Grão-Ducado, com os termómetros a subirem até aos 32 graus celsius.

Da parte da tarde, será emitido um alerta amarelo, entre as 14h00 e as 18h00 em todo o país, altura em que as temperaturas deverão estar mais elevadas.

Por isso, se tem programadas atividades ao ar livre não se esqueça de tomar todas as precauções, para poder apreciar o calor sem riscos.

E aproveite bem, pois domingo, as temperaturas vão baixar 10 graus. Sim, 10 graus, ou seja, a seguir a um sábado com 32 graus, o Meteolux prevê um domingo, com apenas 22 graus.

Nos dias seguintes e até quarta-feira, as máximas vão aumentar apenas um grau por dia.