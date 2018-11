As autoridades alimentares detetaram bocados de vidro e acrílico nas saladas de frango com mostarda da marca Boni Selection, à venda no supermercado Colruyt.

Alerta alimentar: Salada de frango com vidro

As autoridades alimentares detetaram bocados de vidro e acrílico nas saladas de frango com mostarda da marca Boni Selection, à venda no supermercado Colruyt.

O produto em causa, de 160g e com prazo de validade até 24 de novembro de 2018 foi, entretanto, retirado das prateleiras.

No entanto, as autoridades acrescentam que parte do produto foi vendido e, por razões de segurança alimentar, recomenda-se aos clientes que não consumam este produto e que o devolvam aos pontos de venda.



Referências do produto em questão:



Nome: Salada de frango com mostarda



Marca: Boni Selection



Unidade: 160g



Número do artigo: 27217



Prazo de validade: 24/11/2018.