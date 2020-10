As autoridades de segurança alimentar emitiram hoje um alerta devido à presença de salmonelas em oito variedades de salame da marca Sola, à venda nos supermercados Auchan.

Alerta alimentar. Detetadas salmonelas em salames da marca Sola

O produto em causa é o “Fuet Catalan” e o alerta abrange as seguintes variedades: ‘nature’, ervas aromáticas, pimenta preta, pimenta vermelha, pimenta branca, alho, cebola e alecrim.



Quem tiver consumido este produto e apresentar sintomas suspeitos deve entrar em contacto com um médico. Embora indiquem apenas o nome dos supermercados Auchan, as autoridades de segurança alimentar não excluem que os produtos tenham sido comercializados por outros pontos de venda.



Note-se que a salmonela é uma bactéria que pode causar sintomas como náusea, vómitos, dores abdominais, diarreia, febre e dores de cabeça nas seis a 72 horas após o consumo de um produto contaminado. Em crianças, pessoas com o sistema imunitário fragilizado e idosos, os sintomas podem manifestar-se de forma mais severa.



