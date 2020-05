O ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês já se congratulou com a decisão.

Alemanha reabre fronteiras a 15 de maio

De acordo com a RTL, o governo alemão decidiu começar a reabrir todas as fronteiras, incluindo com o Luxemburgo, já esta semana. Desta forma, os controlos terrestres com o Grã-Ducado deixarão de ser feitos já a partir de 15 de maio.

Em comunicado enviado às redações esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros luxemburguês, Jean Asselborn já se congratulou com a medida. "Esta decisão não é apenas um alívio para os cidadãos e empresas, mas também um sinal de que os acordos de Schengen estão de novo em vigor", referiu o governante.

França. Viajar mais de 100 quilómetros? Só com certificado O Ministério do Interior francês determinou que é obrigatório um novo certificado para sair do respetivo departamento ou para fazer mais de 100 quilómetros a partir da área de residência.

Espera-se que a circulação terrestre com todos os países com que a Alemanha faz fronteira esteja normalizada a partir de 15 de junho. Mas segundo a televisão luxemburguesa ainda pouco se sabe em que moldes as restrições irão ser levantadas.

