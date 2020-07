Depois da Bélgica, a Alemanha também decidiu sinalizar o Grão-Ducado por causa do crescente número de infeções.

Alemanha coloca Luxemburgo na lista de países de "risco"

Depois da Bélgica, a Alemanha também decidiu sinalizar o Grão-Ducado por causa do crescente número de infeções.

Depois, da Bélgica ter incluído o Luxemburgo na "lista laranja", a Alemanha também decidiu colocar o país na lista dos países de "risco". A decisão já foi comunicada ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

Em causa, o facto do número de infeções pelo novo coronavírus estar em alta de há três semanas para cá, atingindo esta terça-feira os 100 novos casos diagnosticados em apenas 24 horas.

Para já, tanto os governos reginais do Sarre e da Renânia-Palatinado opõem-se à introdução de novos controlos fronteiriços com o Luxemburgo. Tal como acontece com os transfroteiriços belgas, os residentes na Alemanha que trabalhem no Grão-Ducado não deverão voltar a sofrer qualquer tipo de constrangimento.

Luxemburgo na lista negra

Ainda na semana passada, a Dinamarca colocou o Luxemburgo "na lista dos países em risco" e fechou completamente as suas fronteiras aos residentes no país. No mesmo sentido, também a Finlândia barrou a entrada a cidadãos provenientes do Grão-Ducado embora tenha aberto as fronteiras à maioria dos países do espaço Schengen.

Já a Noruega anunciou que quem viaje do Luxemburgo para o país terá de permanecer no território durante cerca de 40 dias após a chegada. Viajantes oriundos da Suécia, Portugal, Hungria, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Bulgária terão de fazer o mesmo.

A Lituânia fechou as fronteiras aos residentes da Suécia, Portugal e Luxemburgo a 6 de julho. Caso alguém retorne ao país de algum destes destinos terá de ficar em quarentena durante 14 dias.

Na Estónia e Letónia, quem viaje a partir do Luxemburgo terá de fazer a quarentena de 14 dias à chegada. Também na Eslováquia, quem viaja do Luxemburgo tem de fazer cinco dias de quarentena e um teste à covid-19 obrigatório à chegada.

Eslovénia e a Roménia adotaram uma abordagem diferente baseada em listas "verdes". Os residentes de países incluídos nestas listas podem circular livremente em ambos os países, mas não é o caso do Grão-Ducado. Desta forma, quem chega tem de fazer quarentena.

Também no Chipre é pedido um teste à covid-19 com resultado negativo realizado até 72 horas antes da chegada para turistas que viajem do Luxemburgo, Bélgica ou Holanda.

