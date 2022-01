A partir de domingo, dia 9, os passageiros não vacinados ou não recuperados que cheguem à Alemanha oriundos do Grão-Ducado terão de cumprir quarentena em casa.

Alemanha coloca Luxemburgo na lista de "alto risco"

A partir do próximo domingo, dia 9 janeiro, o Luxemburgo volta a receber a classificação de área de "alto risco" de infeção pela covid-19, para as autoridades alemãs, anunciou hoje o Instituto Kosch. O elevado número de infeções pela covid-19 registada nos últimos dias, no Grão-Ducado justificam a medida.

Como área de "alto risco" os passageiros provenientes do país terão de cumprir várias restrições à chegada à Alemanha. Os trabalhadores transfronteiriços não estão abrangidos por estas restrições.

Antes da viagem para o Luxemburgo ou outro país de "alto risco", os viajantes terão de se registar online, preenchendo um formulário e apresentá-lo aquando do regresso à Alemanha. O registo é realizado neste portal do Ministério da Saúde alemão (clique aqui).

No regresso a Alemanha, os passageiros vindos do Grão-Ducado que não estiverem vacinados ou recuperados da infeção pelo SARS-CoV-2 são obrigados a ir diretamente para casa, onde terão de ficar em quarentena durante 10 dias. Neste caso, só poderão realizar o teste PCR ao 5º dia, após a entrada na Alemanha, informa o Instituto Kosch.

O isolamento em casa pode terminar mais cedo, com a apresentação do resultado do teste negativo, ou prova de recuperação ou vacinação que terá de ser feita de forma digital no mesmo portal do Ministério da Saúde.

As pessoas vacinadas ou recuperadas da infeção deverão fazer prova desta situação logo à entrada no país, para não terem necessidade de realizar a quarentena.

A par com o Luxemburgo, outros 40 países estão também classificados como área de alto risco, como a Irlanda, Holanda ou Espanha, ou EUA. A Bélgica e a França são considerados país de alto risco desde 21 e 19 dezembro, respetivamente.

