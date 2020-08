Alemanha. Alunos com covid-19 dois dias depois de início das aulas

Como resultado, 52 alunos e três professores voltaram para casa de quarentena.

As escolas do estada da Renânia-Palatinado começaram no dia 17 de agosto, apassada segunda-feira, e os casos de covid-19 já se fazem notar. Dois estudantes em Trier foram infetados com o coronavirus, avançou a administração distrital de Trier-Saarburg. Como resultado, foi ordenada uma quarentena de 14 dias para 52 alunos e três professores.

"Este é o primeiro caso após as férias de Verão numa escola na área do departamento de saúde de Trier-Saarburg", disse o Administrador Distrital Guenther Schartz. "Podem ver como a situação é sensível, por isso apelo a todos os alunos, e naturalmente também aos pais, para assegurar que as regras dacovid-19 sejam respeitadas".

Em questão, estão alunos das escola secundária Friedrich-Wilhelm-Gymnasium e a escola primária da catedral.

O departamento de saúde responsável pela cidade garantiu que os alunos de serão obrigados a fazer testes, assim como o pessoal da escola e das famílias dos alunos. Os testes deverão ter lugar dentro de cinco a sete dias, de acordo com as recomendações do Instituto Robert Koch, desde que as pessoas não desenvolvam sintomas.









