ALEBA vai tornar-se "um sindicato para todos"

Ana Patrícia CARDOSO O maior sindicato do setor financeiro vai expandir para outros setores.

Na terça-feira, o maior sindicato do setor financeiro, ALEBA, anunciou que vai tornar-se um "sindicato para todos", abrindo caminho para todos os setores.



É tempo de mudança, a começar pelo nome. A "Associação Luxemburguesa dos Empregados da Banca e dos Seguros" vai passar a ser "Associação Luxemburguesa de todos os trabalhadores necessitados de assistência".

O sindicato justifica o salto porque que, na prática, as questões que assombram os trabalhadores do setor financeiro são comuns aos outros setores e é, inclusive, abordado com frequência por pessoas de outros ramos profissionais.

O Aleba mostrou-se também descontente com o fato de, no Luxemburgo, o sindicalismo estar "politizado", quando seria melhor "juntar os sindicatos numa luta comum!", cita o jornal Virgule. Limitar a escolha dos trabalhadores "a dois sindicatos politizados, é um perigo para a democracia e para a pluralidade de opiniões", defendeu.

Batalha de gigantes

Atualmente, o país conta com duas uniões interprofissionais. Por um lado, a OGBL, fundada em 1979, é quem tem mais força e conta com mais membros: 75 mil e cerca de 2.000 representantes de funcionários. Por outro, a LCGB (Lëtzebuerger Chrëschtleche), fundada em 1921, conta com 42 mil membros.

O sindicato ALEBA foi fundado há 105 anos, em 1918, e tem mais de 10.000 membros.









Com Jornal Virgule*

