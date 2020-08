ALEBA quer um dia de teletrabalho por semana

A associação defende que, além de ser vantajosa a nível ecológico, do bem-estar dos trabalhadores e do trânsito, a medida acabaria por ter um impacto positivo nos setores da Horesca e do comércio de retalho.

A Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) voltou a reivindicar um dia de teletrabalho por semana para os trabalhadores do setor.

Num comunicado de imprensa divulgado às redações, o presidente da central sindical Roberto Mendolia, reagiu ao prolongamento dos acordos com a França e a Bélgica sobre o teletrabalho dos transfronteiriços, considerando que se trata de uma "boa notícia" para os milhares de trabalhadores que todos os dias atravessam a fronteira para vir trabalhar no Luxemburgo.

Os acordos com ambos os países foram prorrogados até ao final do ano, dando aos transfronteiriços a possibilidade de trabalharem a partir do domicílio sem que isso implique mexidas no seu regime fiscal. No caso da Alemanha, o acordo é renovado automaticamente todos os meses, até que uma das partes renuncie.

Embora saúde o prolongamento dos acordos, o líder da ALEBA volta a reivindicar um dia de teletrabalho por semana para todos os trabalhadores do setor. O responsável diz que, além de ser vantajosa a nível ecológico, do bem-estar dos trabalhadores e do trânsito, a medida acabaria por ter um impacto positivo nos setores da Horesca e do comércio de retalho.

Mendolia frisa que "é necessário encontrar soluções para evitar dramas sociais e perdas de empregos maciças, face à clara diminuição do consumo resultante do teletrabalho".



