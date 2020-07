“Acabou finalmente o calvário que durou doze meses para os assalariados da ABLV Bank”. É desta forma que o sindicato dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ALEBA) informa, em comunicado, que a 15 de julho foi finalmente assinado um plano social.

ALEBA e ABLV Bank assinaram finalmente plano social

Segundo o sindicato, foram “doze meses difíceis para os 15 assalariados que continuavam ativos. Note-se que o Tribunal Distrital do Luxemburgo decretou no mês de julho a liquidação do ABLV Bank Luxembourg.

A decisão surgiu depois de um escândalo de branqueamento de capitais. A crise pandémica ligada à covid-19 e o confinamento atrasaram as negociações que já eram complicadas.

Segundo a jurista da ALEBA, Carla Valente, foi no entanto possível negociar condições justas para os 15 funcionários, superando o que está estipulado no código do trabalho e na Convenção Coletiva.



