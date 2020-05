O ministro da Habitação a anunciou, ainda, durante a conferência de imprensa o investimento de 76 milhões de euros num projeto de habitação para 220o pessoas.

Aldeia com 800 novas casas vai nascer em Kehlen

Redação O ministro da Habitação a anunciou, ainda, durante a conferência de imprensa o investimento de 76 milhões de euros num projeto de habitação para 220o pessoas.

Para responder à falta de casas com rendas acessíveis no Luxemburgo, o ministro da Habitação anunciou que será criada uma nova aldeia na comuna de Kehlen. Um projecto que deverá estar concluído nos próximos dez anos e que deverá ter 800 habitações para 2200 habitantes. Metade das habitações será disponibilizada para arrendamentos de longa duração.

"Kehlen tornar-se-á o 76º município do país em termos de população", afirmou Henri Kox, durante a conferência de imprensa.

O projecto, cujo custo total está estimado em 268 milhões de euros, será financiado pelo Estado com 76 milhões de euros (28%). O principal objetivo desta iniciativa de interesse público é facilitar às pessoas com rendimentos mais baixos conseguir um alojamento. Os imóveis colocados à venda serão comercializados segundo o princípio do arrendamento, com direito de resgate para o Estado ou para o promotor público. Os proprietários não poderão, portanto, colocar os seus imóveis à venda no mercado de arrendamento convencional após a primeira compra, para evitar a especulação imobiliária.

Os restantes 25% dos imóveis serão oferecidos para arrendamento.

Projectos semelhantes vão nascer em Wiltz e Dudelange.

O projecto Elmen, que arrancou em 2007, cumprirá especificações precisas num terreno de 27 hectares: construção de estruturas de madeira, utilização de energia solar, habitações sem carros, que serão agrupadas num parque de estacionamento especial, criação de espaços verdes. "Queremos claramente dar prioridade à qualidade de vida", acrescentou Henri Kox. O ministro da Habitação assinalou que outros projectos semelhantes vão ser desenvolvidos em Wiltz e Dudelange .

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.