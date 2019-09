A luta de um comerciante na Avenida da Liberdade para manter as portas do seu café abertas.

Luxemburgo 1

Alban veio da Síria para trabalhar. As obras estão a levá-lo ao desespero

Sibila LIND

Desde que as obras começaram na Avenida da Liberdade, na cidade do Luxemburgo, Alban não tem tido descanso. O proprietário do café 2Go viu nos últimos meses as mesas ficarem vazias e a esplanada desaparecer. Continua a abrir o espaço de madrugada e a preparar os bolos e croissants, mesmo que no final do dia eles acabem na montra.

Alban teve de pedir dinheiro emprestado para pagar as dívidas do café e despediu os funcionários. Sozinho, recebe os poucos clientes que se atrevem a atravessar os passeios improvisados e a tomar um café com o ruído das máquinas contínuo. Para o franco-sírio de 53 anos a solução só pode vir "de cima" e espera agora pelo apoio da sociedade Luxtram, que não sabe quando poderá chegar.

