Alarme de incêndio obrigada à evacuação da Gare do Luxemburgo

A retirada das centenas de pessoas que estavam na Gare do Luxemburgo, por volta das 14h, cancelou e atrasou vários comboios. Sem qualquer ferido a registar, a CFL já está a investigar a origem do incidente.

Esta quinta-feira, por volta das 14 horas, a estação de comboios da capital foi evacuada e o tráfego ferroviário paralisado na via 3, depois de ter disparado um alarme de incêndio. Apesar do tumulto, não há feridos a registar.

Num comunicado enviado às redações, os Caminhos de Ferro do Luxemburgo limitam-se a acrescentar que o alarme "disparou numa parte da Gare do Luxemburgo".

Sem especificar se se tratou de um problema técnico ou outro incidente acrescenta que "estão em curso análises para determinar as causas da ativação do alarme" e que a evacuação forçado do edifício atrasou a rotina da CFL. "São de esperar cancelamentos e atrasos".

Para mais informações sobre alternativas e horários de tráfego, os clientes são convidados a consultar a aplicação CFL móvel ou a página www.cfl.lu.

