Ala do hospital de Kirchberg evacuada após casos positivos à covid-19

Susy MARTINS Três casos positivos obrigaram a evacuar uma das alas do hospital de Kircheberg.

Uma ala do hospital de Kirchberg dedicada à ortopedia teve de ser evacuada, após a deteção, na terça-feira, de três casos positivos à covid-19 naquele local. Uma informação avançada pela RTL e que foi confirmada pelo diretor geral daquele estabelecimento, Claude Schummer.

Não se sabe para já muito mais, a não ser que todos os pacientes foram colocados em quarentena. Já o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) confirmou esta quarta-feira que há um foco de contaminações no serviço de traumatologia e de cirurgia vascular, sendo que oito pessoas estão infetadas com o novo coronavírus naquele hospital.



