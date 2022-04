O uso de máscara vai continuar a ser obrigatório durante as visitas.

Alívio nas restrições das visitas a hospitais a partir de domingo

O uso de máscara vai continuar a ser obrigatório durante as visitas.

Tendo em conta a evolução favorável da epidemia no país, a Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL) anunciou nesta sexta-feira uma flexibilização das restrições ao acesso aos hospitais.



As mudanças acontecem já a partir do próximo domingo, um de maio, e os pacientes vão poder receber duas visitas por dia no quarto, em vez de apenas uma pessoa. Em casos excecionais, podem ser autorizadas entradas adicionais.

A duração das visitas também vai deixar de estar limitada. Além disso, não será mais necessário obter autorização médica para visitar um paciente.

No entanto, mantém-se algum controlo nas entradas e saídas dos estabelecimentos de saúde do Grão-Ducado. Quem chega, tem de mostrar um CovidCheck à entrada, onde é verificada a sua identidade.

Desinfetar as mãos, o uso de máscara e manter uma distância aconselhável permanecem obrigatórios, durante as visitas.

De acordo com o último relatório oficial do Ministério da Saúde, 19 pessoas estão hospitalizadas no Luxemburgo por causa da covid-19, sendo que três estão nos cuidados intensivos.

