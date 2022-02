Conselho de Ministros reúne-se esta sexta-feira de manhã. Deverá haver mexidas no setor da Horeca. Para acompanhar em direto no Contacto a partir das 14h.

'Lei covid'

Em direto. Bettel e Lenert falam esta sexta-feira ao país

Susy MARTINS Segundo a RTL, o relaxamento de algumas medidas poderá estar para breve, nomeadamente no setor da Horeca.

A três semanas da atual 'lei covid' expirar (28 de fevereiro), o primeiro-ministro e a ministra da Saúde falam esta sexta-feira ao país, depois da habitual reunião do Conselho de Ministros.

A intervenção de Xavier Bettel e Paulette Lenert está prevista para as 14h e poderá ser acompanhada em direto e em vídeo com tradução simultânea para o francês no Contacto.

Segundo a RTL, o encerramento de cafés e restaurantes deixará de ser obrigatório às 23h e deverá haver algum relaxamento das regras CovidCheck no desporto e na cultura.

A nova 'lei covid' deverá, assim, ser aprovada esta sexta-feira pelo Conselho de Ministros, sendo que as regras deverão entrar em vigor até ao final da próxima semana.

Em contracorrente estão a Alemanha - que decidiu manter várias restrições devido ao aumento das infeções -, a a Itália, que tem aumentado as situações em que exige a apresentação do certificado durante a vaga da variante Omicron.

Apesar do aumento de novos casos nas últimas semanas, as hospitalizações continuam estáveis no país, clima favorável a um possível relaxamento de medidas, em linha com vários países europeus, incluindo as vizinhas França e Bélgica.







