Ajudas financeiras devido à covid-19 vão ser prolongadas

Susy MARTINS Um projeto de lei visa prolongar até ao fim do mês de outubro deste ano, a ajuda de relançamento e a ajuda financeira de custos não cobertos.

O Governo vai prolongar, por mais quatro meses, dois regimes de ajudas financeiras ligadas à covid-19 para as empresas impactadas pela crise sanitária.

Um projeto de lei visa prolongar até ao fim do mês de outubro deste ano, a ajuda de relançamento e a ajuda financeira de custos não cobertos. Estas ajudas destinam-se às empresas do setor da Horeca, do divertimento, dos eventos e da cultura, cujas atividades continuam a ser impactadas pelas restrições sanitárias.Relativamente à ajuda de relançamento – atribuída a empresas com uma perda de 25% no volume de negócios –, o montante vai continuar a ser o mesmo para os meses de julho e agosto. Ou seja 1.250 por cada trabalhador em atividade e 250 euros por cada empregado que se encontra em desemprego parcial. Mas para os meses de setembro e outubro, o montante deste subsídio desce para 1.000 euros por trabalhador em atividade.

Quanto à ajuda dos custos não cobertos – que está ligada à condição de uma perda do volume de negócios de 40% – o montante máximo da subvenção é de 20.000 por mês para uma microempresa, subindo para 100.000 euros para uma pequena empresa e para 200.000 euros para um média ou grande empresa.

O ministro das Classes Médias, Lex Delles, garante que o Governo analisa regularmente as diferentes medidas de apoio afim de garantir um auxílio real às empresas.



