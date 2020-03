Recorde-se que o Governo também proibiu todos os despejos durante a crise pandémica.

Ajudas à habitação podem ser adaptadas em caso de corte nos salários

Susy MARTINS Recorde-se que o Governo também proibiu todos os despejos durante a crise pandémica.

O montante dos subsídios de alojamento pode ser aumentado. Neste contexto de crise da Covid-19, o ministro da Habitação, Henri Kox, lança um apelo às famílias para que façam as diligências necessárias para beneficiar do subsídio de arrendamento.

Caso o salário tenha diminuído devido às medidas que foram tomadas pelo Governo para travar o contágio, há agora a possibilidade de um aumento dos subsídios.

Empregadas de limpeza que trabalhem para particulares sem direito a desemprego parcial Governo adianta que está a trabalhar para encontrar uma solução o mais rapidamente possível para estes casos.

O subsídio de arrendamento existe desde janeiro de 2016 para as pessoas com rendimentos mínimos e com rendas 25% superiores aos ordenados.

Os interessados devem consultar o balcão digital do cidadão, em www.guichet.lu.

Note-se ainda que o Governo proibiu todos os despejos durante a crise pandémica.



