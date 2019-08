Além de apoio financeiro, o Grão-Ducado contribui também com recursos humanos destacados para os países em crise humanitária.

Ajuda humanitária: Luxemburgo desbloqueou 53 ME em 2018

Diana ALVES Além de apoio financeiro, o Grão-Ducado contribui também com recursos humanos destacados para os países em crise humanitária.

O Luxemburgo consagrou 53 milhões de euros (ME) para a ajuda humanitária em 2018. O montante representa 13,2% da ajuda pública ao desenvolvimento, segundo dados divulgados pela ministra da tutela, Paulette Lenert.

O ano passado voltou a ser dominado pelas crises humanitárias na Síria e no Iémen, mas também pelas situações no Sahel e na região do Lago Chade, em África. Os conflitos internacionais continuam a ser a principal causa das crises humanitárias.

Além do apoio financeiro, o Luxemburgo prestou assistência a vários países – Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Níger e Nigéria – através do dispositivo de comunicações por satélite emergency.lu.

Quanto a meios humanos, o Grão-Ducado tem cinco jovens destacados para o Programa Alimentar Mundial (PAM), para a Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e para o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Foto: Jean Vayssières