Criar uma ajuda financeira para as mães que deixaram de trabalhar para ficar com os filhos em casa. É esse o objetivo de uma petição pública (n°1353) que foi lançada esta sexta-feira no site do Parlamento.

Ajuda financeira para as mães que deixaram de trabalhar?

Susy TEIXEIRA MARTINS

A peticionária, Marie-Jeanne Lips, relembra que o atual Governo prometeu tornar as “Maison Relais” gratuitas. Foi uma das medidas anunciadas aquando da apresentação do programa de coligação há praticamente um ano.



No documento, a peticionária frisa que acha injusto que as mães que abdicaram do seu trabalho para tomar conta dos filhos não sejam recompensadas, uma vez que até agora não custaram um cêntimo ao Estado.

Para Marie-Jeanne Lips, as mães que deixam de trabalhar para tomar conta dos filhos mais pequenos em casa são esquecidas pelo Governo. Segundo a peticionária, o governo não deixa muitas alternativas aos pais.

Caso não haja um rendimento suficiente para as despesas da família, pai e mãe têm de ir trabalhar, deixando os filhos em estruturas de acolhimento. Para uma família monoparental a escolha ainda é mais difícil. Uma situação que Marie-Jeanne Lips gostaria de inverter.

Se a petição recolher mais de 4.500 assinaturas até 7 de novembro, será realizado um debate no Parlamento, com a autora da petição, deputados e o ministro responsável pelo assunto em questão.

Desde a criação deste instrumento (março 2014) já foram organizados 30 debates públicos no Parlamento.