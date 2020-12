Air Rescue distinguida pelo trabalho durante a crise covid-19

A Luxembourg Air Rescue (LAR) foi distinguida com o Prémio De Gaulle-Adenauer 2020 pelo trabalho transfronteiriço efetuado no âmbito da crise pandémica.

A Luxembourg Air Rescue (LAR) foi distinguida com o Prémio De Gaulle-Adenauer 2020 pelo trabalho transfronteiriço efetuado no âmbito da crise pandémica.

O prémio foi atribuído também à alemã DRF Luftrettung. Os dois serviços de busca e salvamento irão dividir a recompensa de 10.000 euros.

Num comunicado divulgado no seu site, a empresa luxemburguesa de resgate indica que o júri quis “prestar homenagem ao grande profissionalismo e à solidariedade que caracterizam as duas organizações no transporte de pacientes franceses infetados pela covid-19 para hospitais alemães e vice-versa”.

Reagindo ao prémio, o diretor-executivo e presidente da Air Rescue, René Closter, destacou a importância de reforçar as ligações com França e com os outros países vizinhos, sobretudo numa altura em que “os valores europeus estão a ser atacados”.

Para Closter, “este prémio é atribuído não apenas à LAR enquanto organização, mas sobretudo ao pessoal que, em período de pandemia, continua pronto a intervir dia e noite para salvar vidas no Luxemburgo, na Grande Região e no mundo”.

Desde o início da crise da covid-19, no mês de março, que os helicópteros da Luxembourg Air Rescue realizam voos de salvamento sobretudo na região este da vizinha França, fortemente atingida pela primeira vaga do novo coronavírus. Um contributo que serviu para aliviar as unidades de cuidados intensivos dos hospitais franceses.

O Pémio De Gaulle-Adenauer, criado em 1988 no âmbito do 25.º aniversário do Tratado do Eliseu, é atribuído a pessoas, iniciativas ou instituições que contribuem para o reforço das relações franco-alemãs. Se a situação pandémica o permitir, o prémio será entregue no primeiro trimestre de 2021, em Paris.



