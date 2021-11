O objetivo é esclarecer os cidadãos de língua portuguesa não vacinados que ainda possam ter dúvidas sobre a vacinação contra a covid-19.

Ainda tem dúvidas sobre as vacinas? Ministério da Saúde organiza sessão online em português

Ana B. Carvalho O objetivo é esclarecer os cidadãos de língua portuguesa não vacinados que ainda possam ter dúvidas sobre a vacinação contra a covid-19.

O Ministério da Saúde agendou para esta quinta-feira, 25 de novembro, às 17 horas, uma sessão de perguntas e respostas, em português, sobre as vacinas contra a covid-19. A sessão vai acontecer através do Facebook e as perguntas podem ser desde já enviadas.



Serão 60 minutos durante os quais haverá esclarecimentos por parte do médico David Ricardo Da Florencia, clínico geral, e de Raphael Torres, coordenador da Linha de Apoio à Saúde. Os dois irão responder às perguntas da audiência, exclusivamente em português. As perguntas podem ser enviadas antes e durante a sessão.

Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem utilizado as redes sociais como um espaço de diálogo com os cidadãos e tem, segundo o próprio, "obtido grande sucesso" através dos seminários online e vídeos de especialistas com perguntas e respostas em direto no Facebook, tal como irá acontecer na próxima quinta-feira.

Todas as intervenções da Direção de Saúde que cobrem o tema da vacinação são também acessíveis sob a forma de podcast/vodcast no infovaxx.lu.

