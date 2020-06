Ainda não há data para a reabertura total da fronteira belga

Na reunião com o homólogo belga "com vista a um levantamento gradual das medidas restritivas ainda em vigor", o ministro dos negócios estrangeiros luxemburguês defendeu a importância de retirar todos os controlos fronteiriços até 15 de junho.

Ainda não há data nem conclusão definitiva em relação à reabertura total das fronteiras entre a Bélgica e o Luxemburgo. Vista como uma luz ao fundo do túnel para os transfronteiriços e comerciantes, a visita do ministro belga dos Negócios Estrangeiros, Philippe Goffin, ao Luxemburgo, esta terça-feira, foi só o primeiro passo na coordenação dos países vizinhos. Jean Asselborn teve a oportunidade de prosseguir o diálogo "com vista a um levantamento gradual das medidas restritivas ainda em vigor".

Jean Asselborn (à dr.) e Philippe Goffin Photo: MAEE

Durante uma reunião bilateral, seguida de um almoço de trabalho com o seu homólogo belga, o ministro declarou que "o objectivo final continua a ser a eliminação de todos os obstáculos à livre circulação". Para o efeito, as duas partes criaram um comité ad hoc com a missão de identificar o mais cedo possível as questões que se colocam no âmbito da reabertura gradual da fronteira. Conscientes de que a situação epidemiológica "difere de um país para outro", os governantes manifestaram-se a favor de "uma abordagem coordenada da desconfinação a nível europeu".

Neste contexto, Jean Asselborn salientou a importância de "coordenar a abertura das fronteiras externas do espaço Schengen, actualmente ainda fechadas até 15 de Junho", acrescentando que "deve ser dada prioridade absoluta à abertura das fronteiras internas".





