Ainda há pessoas que se recusam a andar de máscara no Luxemburgo

Por dia, as autoridades luxemburguesas apanham cerca de quinze pessoas sem qualquer proteção facial. Também há quem não cumpra as distâncias de segurança.

Só na semana passada, a polícia grã-ducal emitiu “cerca de 15 avisos por dia, em mais de 90% dos casos por não usar máscara”.

Embora o uso de proteção facial seja obrigatório nos transportes públicos e em todas as outras superfícies abertas ao público, ainda há quem desafie e as imposições e restrições impostas pela pandemia. Com cada multa a valer 145 euros, entraram pouco mais de 2 mil euros nos cofres do Estado.

Além dos que foram apanhados sem máscara, “os outros casos envolviam o não cumprimento das regras em vigor em matéria de afastamento social”, acrescentou a polícia no balanço enviado às redações. Sem mãos a medir, as autoridades realizaram “cerca de 100 controlos por dia”, entre 18 e 24 de maio.

Além das ações de fiscalização na rua, foram chamadas a festas privadas que excediam “largamente” o número de pessoas permitidas nos convívios que o governo autorizou na segunda fase de desconfinamento.

Apesar do levantamento de algumas limitações, mantém-se válida e com efeito de lei a recomendação que limita a seis pessoas da mesma família momentos de confraternização em casa e a vinte os piqueniques ou encontros ao ar livre.

