Ainda há 90 casos à espera de indemnização devido às cheias do ano passado

A lenta agonia do Grund

É o bairro mais pitoresco, e um dos mais animados, da capital. Com a crise de covid e as inundações de julho, no entanto, o Grund está irreconhecível. Muitos estabelecimentos continuam encerrados, alguns não voltarão a abrir, outros lutam para manter viva a esperança. Descida à Ville Basse para ouvir as histórias que existem atrás das portas fechadas.