Agrupamento de Empresários da Construção “surpreendido” com petição sobre férias coletivas

Diana Alves Pol Faber, dirigente do Agrupamento de Empresários da Construção e Obras Públicas, defende a manutenção das férias colectivas negociada com os sindicatos.

Ouvido pela Rádio Latina, o secretário-geral do organismo, lembrou que as férias coletivas estão definidas no contrato coletivo de trabalho do setor, negociado com os sindicatos.

O tema das férias coletivas no setor da construção – onde trabalham muitos portugueses – voltou à baila, nos últimos dias, depois de o ministro das Obras Pública ter criticado o sistema e de ter sido lançada uma nova petição sobre o assunto. O documento reivindica o fim do período de férias obrigatórias no verão.

O Agrupamento de Empresários da Construção e Obras Públicas defende a manutenção do sistema de férias coletivas no setor da construção civil. O organismo junta-se assim a outra organização patronal, a Federação das Empresas de Construção e Engenharia Civil, que afirmou à Rádio Latina que é “absolutamente contra” a abolição das férias coletivas.

A petição pública – que, de certa forma, veio relançar o debate sobre o assunto – está disponível no site do Parlamento (www.chd.lu) desde a semana passada. O documento pede o fim das férias coletivas no verão por considerar que essa pausa afeta a produtividade das empresas.

