Agricultura no Luxemburgo resistiu em 2022, mas este ano será mais difícil

Susy MARTINS

O setor agrícola resistiu à crise em 2022, mas as previsões para este ano são menos animadoras. A guerra na Ucrânia e os aumentos dos preços da energia e de algumas matérias-primas marcaram 2022, mas os agricultores conseguiram manter-se à tona graças ao aumento do preço do leite ou ainda a uma boa gestão dos stocks existentes de rações para os animais.

O Serviço de Economia Rural, do Ministério da Agricultura, prevê um aumento dos resultados de exploração de 67%. Mas a viticultura sofreu uma diminuição na quantidade de produção devido à seca prolongada nos meses de verão.

Se o resultado global para 2022 é positivo, o ministro da Agricultura, Claude Haagen, alerta para uma situação volátil e frágil, sublinhando que o setor continua sob pressão face ao aumento constante dos preços da energia e da alimentação para os animais.

O ministro relembra ainda que o setor da agricultura está dependente das alterações geopolíticas e climáticas.

O Ministério da Agricultura baseia estas conclusões nos resultados de 521 explorações agrícolas do país.



