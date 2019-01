O Luxemburgo continua na cauda da Europa no que à agricultura biológica diz respeito.

Agricultura biológica. Luxemburgo na cauda da Europa

Diana Alves

Dados do Eurostat, divulgados hoje, mostram que o Grão-Ducado faz parte do lote de países da União Europeia (UE) com as menores áreas consagradas ao cultivo biológico em relação à superfície total agrícola. Por cá, apenas 4,2% da área total de cultivo está reservada à produção orgânica, o que coloca o país abaixo da média europeia de 7%.

Na comparação com os países vizinhos, o Grão-Ducado também fica mal na fotografia. Embora com taxas ligeiramente abaixo da média dos países do bloco, as fronteiriças Alemanha (6,8%), Bélgica (6,3%) e França (6%) apresentam percentagens superiores à do Luxemburgo.

Segundo o gabinete europeu de estatística, cujos dados se referem ao ano de 2016, a melhor nota vai para a Áustria, onde 23,4% da superfície agrícola é dedicada ao cultivo biológico. Estónia (19,6%) e Suécia (19,2%) completam o pódio. No outro extremo da lista estão Malta (0,4%), Irlanda (1,7%) e Roménia (1,9%). Já Portugal aparece a meio da tabela, com 7%.

Note-se que, segundo dados provisórios divulgados no ano passado pelo ministro da Agricultura do Luxemburgo, são cerca de 130 as explorações agrícolas de cultivo orgânico, isto é, sem pesticidas.