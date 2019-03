Empresa condena "comportamento inaceitável" dos agressores.

Agressão a funcionários: CFL apresenta queixa

Empresa condena "comportamento inaceitável" dos agressores.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses vão apresentar queixa contra os jovens que espancaram dois funcionários da empresa na noite passada. Em comunicado, a CFL afirma-se "abalada e chocada com as agressões de que foram vítimas os seus colegas junto à estação de Oetrange". Além disso, condenam o "comportamento perfeitamente inaceitável" dos jovens perante quem trabalha "diariamente para garantir a segurança dos clientes".

O documento explica que, "no exercício das suas funções, o controlador do comboio, ao ver que os jovens estavam demasiado próximos da via, correndo riscos de vida, pediu-lhes que se afastassem, mas a resposta foi um ataque, o mesmo acontecendo ao maquinista que tentou ajudá-lo. Feridos, os dois tiveram de ser transportados ao hospital". A firma revela ainda que tudo será feito para "apoiar os trabalhadores feridos e as suas famílias".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.