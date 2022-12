Homem foi detido depois de ter agredido um empregado de um bar, insultado agentes e cuspido no carro da polícia.

Violência

Agrediu empregado de bar e ameaçou de morte polícias em Pétange

Tiago RODRIGUES

Na quinta-feira, por volta das 17 horas, a polícia recebeu uma denúncia sobre um homem que estava a gritar e a bater em veículos estacionados na rue Adolphe, em Pétange.



Durante a busca, um carro patrulha encontrou um homem visivelmente alcoolizado a gritar na rue de Luxembourg. No local, a polícia descobriu que o homem tinha agredido um empregado de um bar.

O suspeito tinha consumido bebidas no bar sem pagar e o empregado tentou expulsá-lo. Com grande dificuldade, o proprietário conseguiu finalmente que o homem saísse.

Na presença da polícia, o homem fez várias ameaças de morte contra as pessoas do bar e ficou ainda mais agitado durante a viagem até ao hospital, agindo de forma agressiva e cuspindo no carro.

Além disso, ameaçou repetidamente os agentes de morte e insultou-os.

Depois de o homem ter sido declarado apto a ser detido, por um médico no hospital, foi colocado na prisão devido ao seu estado de embriaguez e porque representava um perigo para si próprio e para terceiros.

