O projeto de lei foi aprovado ao início da tarde desta terça com os 31 votos favoráveis dos partidos da maioria governamental (DP, LSAP e Déi Gréng).

Agora é oficial. Medidas anti-covid 19 em vigor por mais um mês

Diana ALVES O projeto de lei foi aprovado ao início da tarde desta terça com os 31 votos favoráveis dos partidos da maioria governamental (DP, LSAP e Déi Gréng).

Agora é oficial. O Natal e a passagem de ano vão mesmo ser diferentes este ano. O Parlamento aprovou esta terça o prolongamento das medidas de combate à pandemia, o que significa que regras como o recolher obrigatório das 23h às 06h e o limite de dois convidados por casa continuarão em vigor até ao dia 15 de janeiro.

O projeto de lei foi aprovado ao início da tarde com os 31 votos favoráveis dos partidos da maioria governamental (DP, LSAP e Déi Gréng). Já os 29 deputados da oposição (CSV, ADR, Déi Lénk e Partido Pirata) votaram contra. O texto dá continuidade às restrições em vigor desde o final de novembro, impondo ainda a proibição de consumir comida ou bebida no interior dos centros comerciais.

Além dessa novidade, após a entrada em vigor da nova lei, os centros comerciais terão um prazo de três dias para apresentarem uma estratégia de gestão do fluxo de clientes, sujeito à aprovação da Direção da Saúde. No que toca às medidas que já estavam em vigor e que foram agora prolongadas, destaque também para cafés, restaurantes, cinemas, teatros, ginásios e piscinas, entre outros estabelecimentos, que vão continuar fechados ao público por mais um mês. Os proprietários que desrespeitarem a medida arriscam-se a multas que podem chegar aos 4.000 euros.

"Vai ser tão difícil ficar sem os jantares de família cá em casa" A família de Tina Ferreira vai cumprir o apelo de Bettel: "Três semanas de sacrifício para evitar o reconfinamento total". Os receios de não haver Natal da família portuguesa e as novas medidas que entram amanhã em vigor.

De acordo com a Câmara dos Deputados, a lei entra em vigor a partir do momento em que é publicada no Jornal do Luxemburgugo (equivalente a Diário da República, em Portugal), algo que poderá acontecer ainda hoje. No âmbito da sessão pública desta manhã, os deputados votaram também várias moções. Numa delas, o deputado Claude Wiseler (CSV) pedia ao Governo que cancelasse a abertura das lojas ao domingo, pelo menos até ao fim de janeiro, mas a moção acabou por não ser adotada pelo Parlamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.